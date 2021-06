Rettungshubschrauber-Einsatz in Alfdorf: Zwölfjähriger bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitag (05.06.) bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad in der Gmünder Straße in Alfdorf-Pfahlbronn in Richtung Lorcher Straße unterwegs.

Seine kurz zuvor getätigten Einkäufe hatte der 12-Jährige an sein Fahrrad gehängt. Die Polizei geht davon aus, dass er aufgrund der Einkäufe auf die Fahrbahn stürzte. Beim Sturz prallte er mit dem Kopf gegen einen Lastwagen, der in dem Moment neben ihm fuhr.

Bei dem Zusammenstoß trug der Junge keinen Fahrradhelm. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Zur genaueren Klärung des Unfalls hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet.