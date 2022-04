Am Donnerstagvormittag (07.04.) ereignete sich in einem Betrieb in Plüderhausen ein Arbeitsunfall.

Hand in Maschine eingeklemmt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte sich ein 48-jähriger Beschäftigter bei Reparaturarbeiten eine Hand in eine Maschine eingeklemmt, wobei die Hand gequetscht wurde. "Die verletzte Person wurde notärztlich erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert", heißt es weiter im Polizeibericht.

