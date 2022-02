Ein 42-jähriger Roller-Fahrer ist am Mittwochmorgen (23.2.) bei einem Unfall bei Waiblingen schwer verletzt worden.

Zusammenstoß mit Roller-Fahrer

Ein 32-Jähriger Autofahrer fuhr gegen 5.40 Uhr auf der Kreisstraße 1850 aus Schwaikheim kommend in Richtung Waiblingen. Am Kreisverkehr bog er an der ersten Ausfahrt auf die Kreisstraße 1911 in Richtung Waiblingen ab. Dabei verlor der Autofahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die