Rommelshausen: Prügelei zwischen zwei Männern in der S2

Am Dienstagnachmittag (13.9.) hat es eine körperliche Auseinndersetzung zwischen zwei bisher unbekannten Männern gegeben. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0711-870350 zu melden.

Wie die Polizei berichtet, führte nach bisherigen Erkenntnissen ein etwa 50-jahre Alter Mann gegen 15.40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf zunächst sehr laut Selbstgespräche. Ein 30-jähriger Mitreisender störte sich daran und sprach den 50-Jährigen an.

Die Bundespolizei ermittelt

Es entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern, der letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 30-Jährige verließ die S-Bahn beim Bahnhof Rommelshausen und lief in Richtung Stadtgebiet davon. Der 50-Jährige soll mit der S-Bahn weitergefahren sein.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzung und bittet die Bevölkerung um Hinweise.