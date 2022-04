Beim Zusammenstoß eines Lkw mit einem Pkw in Oppenweiler entstand am Freitagmorgen (01.04.) ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Kollision auf der Hauptstraße

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wollte ein 72 Jahre alter Skoda-Fahrer gegen 7.40 Uhr vom Areal eines Supermarktes in die Hauptstraße einfahren und missachtete hierbei eine rote Ampel. Auf der Hauptstraße kam es zur Kollision mit dem Lkw eines ebenfalls 72-Jährigen, der die Straße in Richtung Backnang