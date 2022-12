Rudersberg: Auto fängt nach Unfall zwischen Michelau und Schlechtbach Feuer

Auf der Landesstraße zwischen Rudersberg-Michelau und Schlechtbach hat sich am Freitagmorgen (16.12.) gegen 6.35 Uhr ein Unfall ereignet. Das bestätigt die Polizei. Die L1148 ist während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei schätzt, dass die Bergung der Fahrzeuge noch bis 8.30 Uhr andauern wird. (Stand 07.30 Uhr)

Zwei Verletzte

Den Unfallhergang beschreibt die Polizei in einer aktuellen Mitteilung so: Ein Skoda-Fahrer war von Michelau in Richtung Schlechtbach unterwegs. Dabei geriet er vermutlich kurz in den Grünstreifen und anschließend ins Schleudern. Auf der Gegenfahrspur stieß er mit einer entgegenkommenden 36-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen.

Der Skoda kam laut Polizei in einem Feld zum Stehen. Der Peugeot fing Feuer. Die Feuerwehr Rudersberg rückte mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden beide Fahrer "mittelschwer" verletzt, heißt es weiter. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.

Zeugen des Unfalls werden gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer den Unfall beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Revier in Schorndorf zu melden.