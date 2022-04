Rudersberg: Balkonbrand schnell unter Kontrolle

Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache kam es am Dienstag, 19.04., gegen 15.15 Uhr in Rudersberg zu einem Brand an einem Wohnhaus im Dahlienweg. Wie die Polizei mitteilt, brachten zunächst die Nachbarn und im weiteren Verlauf die Feuerwehren Rudersberg und Schlechtbach, die mit 22 Wehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort waren, das Feuer schnell unter Kontrolle. Somit wurde Schlimmeres verhindert. Durch den Brand, bei dem niemand verletzt wurde, entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in

