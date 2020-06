Rudersberg: Betrunkener Radler prallt gegen entgegenkommendes Auto und stürzt

Ein 47-jähriger Fahrradfahrer stieß am Mittwochabend (3.6.) gegen 19.15 Uhr auf der Kieselhofstraße mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen und stürzte einem Polizeibericht zufolge anschließend in den Grünstreifen links neben der Fahrbahn. Er verletzte sich und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer mit rund zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen war. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.