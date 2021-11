In Rudersberg ist es am Montagmorgen (08.11.) gegen 9 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Einsatz.

Kein offenes Feuer in der Wohnung

Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage mitteilte, wurde wohl in einer Wohnung in der Rebenstraße Essen auf dem Herd vergessen. Dadurch schlug der Rauchmelder Alarm. Es kam zu keinem offenen Feuer. Ob es bei dem Brand Verletzte gab ist noch unklar. „Es kann sein, dass eine Person eine