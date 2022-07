Rudersberg-Oberndorf: Dachstuhl gerät in Brand

In Rudersberg-Oberndorf ist es am Samstagmorgen (23.07.) zu einem Gebäudebrand in der Wieslaufstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Ein Übergreifen auf das gesamte Wohnhaus oder angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.

Der Dachstuhl wurde erfolgreich von der Feuerwehr gelöscht. Bei dem Brand kam niemand zu Schaden. Laut Angaben der Polizei wird der Sachschaden am Gebäude auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus blieb allerdings bewohnbar. Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Brandursache. Die Wießlaufstraße wurde während der Löscharbeiten vorrübergehend in beide Richtungen gesperrt.