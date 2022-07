In Rudersberg-Oberndorf ist es am Samstagmorgen (23.07.) zu einem Gebäudebrand in der Wieslaufstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind sowohl die Feuerwehr als auch Einsatzkräfte der Polizei vor Ort (Stand: 9.10 Uhr). Die Durchfahrt ist durch den Brand blockiert. Ob es bei dem Brand Verletzte gibt, ist nach bisherigem Stand noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze.