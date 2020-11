Rudersberg-Oberndorf: Unfall zwischen Motorradfahrer und Kind auf Fahrrad

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag (31.10.) gegen 13.20 Uhr die Wieslaufstraße von Klaffenbach kommend in Richtung Rudersberg entlanggefahren. Als er einen zehnjährigen Radfahrer in Rudersberg-Oberndorf überholen wollte, streckte dieser plötzlich seinen Arm nach links aus und bog ab. Der Motorradfahrer bremste daraufhin stark ab, konnte eine Berührung mit dem Hinterrad des Jungen aber laut einem Bericht der Polizei nicht mehr verhindern.

Der Junge stürzte anschließend in einen Rosenbusch und wurde leicht verletzt, der Motorradfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.