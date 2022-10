Rudersberg: Polizei-Hubschrauber sucht vermisste Person

Die Polizei sucht aktuell (Stand 17.52 Uhr) nach einem Mann aus Rudersberg, der seit Sonntagnachmittag (09.10.) vermisst wird. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Laut Pressemitteilung verließ der 59-Jährige gegen 15.50 Uhr sein Haus in Steinenberg zu Fuß. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. "Es Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet", so die Polizei.

Personenbeschreibung

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 1,80 Meter groß, 80-90 Kilo, kurze, graue Haare. Er trägt eine Brille, ein grünes T-Shirt, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schorndorf unter der Telefonnummer 07191/2040 entgegen.