In Rudersberg sind am Montagabend (04.04.) Polizisten angegriffen und bespuckt worden. Laut Polizeibericht wurden mehrere Streifenbesatzungen gegen 23.20 Uhr zu einem Streit in eine Obdachlosenunterkunft in der Backnanger Straße gerufen.

Dort soll ein 26-Jähriger einen 21-Jährigen bei einer Auseinandersetzung bedroht haben. Als die Streifen vor Ort eintrafen, wurde der 26-Jährige sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach aufs Übelste. Da der Mann offensichtlich in einem