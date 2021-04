Rudersberg: Radfahrerin stürzt - Polizei sucht Unfallverursacherin

Das Polizeirevier Backnang sucht nach einer Autofahrerin, die Am Mittwoch (31.03.) einen Unfall in Rudersberg verursacht hat. Laut Polizeibericht war eine 43-Jährige gegen 17.15 Uhr mit dem Fahrrad auf er Mannenbergstraße in Richtung Oberdorf gefahren. Ihr kam auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste sie ihr Rad ab. Dabei geriet sie ins Schlingern und stürzte zu BOden.

Nach einem kurzen Gespräch setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort. Die 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise auf die Autofahrerin nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.