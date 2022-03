In der Nacht zum Dienstag (29.03.) hat ein unbekannte Täter zwischen 01.30 Uhr und 12.00 Uhr ein Mofa gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug zur Tatzeit in der Heilbronner Straße. Gegen 13.45 Uhr wurde das Mofa beschädigt in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofes aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.