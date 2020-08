Rudersberg: Vier Autos von Unbekannten beschädigt

Zwischen Samstagmorgen (15.08.) und Montagmorgen (17.08.) wurden in Rudersberg an verschiedenen Orten vier Autos von Unbekannten beschädigt. In der Straße Berghalde wurde laut Polizeibericht zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen bei einem Skoda die Lackierung auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Auch in der Friedrich-Ebert-Straße erwischte es einen geparkten Skoda: Zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen wurde die A-Säule eingedellt und zerkratzt, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. In der gleichen Straße wurde bei einem Opel Astra in der Nacht auf Samstag die Heckscheibe eingeworfen, in der Rudersberger Straße ereilte einem VW Fox das gleiche Schicksal. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 1500 Euro.

Der Polizeiposten Rudersberg nimmt Hinweise zu den vier Vorfällen unter der Telefonnummer 07183/929316 entgegen.