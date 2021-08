Rudersberg: Wieslauftalbahn überfährt Metallstange - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr der Wieslauftalbahn. Laut Polizeibericht war der Lokführer am vergangenen Freitag (20.08.) gegen 16.55 Uhr in Richtung Rudersberg unterwegs, als er etwa 300 Meter vor Rudersberg ein Metallstück rammte, das auf den Schienen lag.

Der aus Steuer- und Triebwagen bestehende Zug sowie die Gleise wurden beim Überfahren des Gegenstandes leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Wie viele Fahrgäste sich zu diesem Zeitpunkt im Zug befanden oder ob bei der eingeleiteten Notbremsung jemand verletzt wurde, ist laut Polizei nicht bekannt.

Die auf den Bahngleisen abgelegte Metallstange wurde von Polizei sichergestellt. © Polizeipräsidium Aalen

Das rund ein Meter lange Metallstück wurde von der Polizei sichergestellt. Da ein Zug beim Überfahren einer solchen Metallstange entgleisen kann, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegengenommen werden. Für die Ermittler ist besonders relevant, wie das Metallstück zu der Stelle an den Gleisen transportiert wurde. Zudem ist der Polizei die Herkunft der Metallstange unbekannt.