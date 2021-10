Zwei Leichtverletzte und etwa 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen (6.10.)

Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr um kurz vor 8 Uhr auf der Backnanger Straße in Richtung Schorndorf. Wie die Polizei berichtet, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit entgegenkommenden Renault eines 46-Jährigen zusammen. Der Mercedes-Fahrer und die 42-jährige Beifahrerin im Renault erlitten leichte Verletzungen und wurden in