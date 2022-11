Süßes oder Saures? So war die Halloween-Nacht für die Polizei im Rems-Murr-Kreis

Das Phänomen Halloween ist längst im Rems-Murr-Kreis angekommen. Zahlreiche kleine Monster, Hexen und Gespenster waren am Montagabend auf den Straßen unterwegs, um in der Nachbarschaft ein paar Süßigkeiten zu ergattern.

Jugendliche am Bodensee "terrorisieren" Anwohner

An manchen Orten sind aber auch jene unterwegs, die es gar nicht auf Süßes, sondern nur auf “Saures” abgesehen haben. So zum Beispiel in Friedrichshafen am Bodensee. Rund 20 Jugendliche haben dort nach Angaben der Polizei Anwohner regelrecht terrorisiert, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet. Die Jugendlichen hatten mehrere Brände gelegt. Polizisten wurden mit Eiern und Steinen beworfen.

Auch in Hamburg, so berichtet der NDR, habe die Polizei in der Halloween-Nacht alle Hände voll zu tun gehabt mit randalierenden Jugendlichen.

Und im Rems-Murr-Kreis? Da nahm alles seinen gewohnten Lauf. “Es war ein übliches Halloween”, berichtet ein Sprecher der Polizei am Dienstagvormittag. Es sei in der Nacht zum Dienstag nichts außergewöhnliches passiert.