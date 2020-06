Das Staufer Schulzentrum in Waiblingen. © ZVW/Smiljka Pavlovic

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag (29.05.) und Dienstagmorgen (02.06.) am Staufer-Schulzentrum in der Mayenner Straße einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde unter anderem ein Stein gegen die Sprechanlage geworfen und eine Jalousie sowie eine Leuchtstoffröhre beschädigt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.