In Oppenweiler wurde ein Wochenendhaus beschädigt.

Mit brachialer Gewalt aufgehebelt

Als der Besitzer am Samstag (14.05.) gegen 8 Uhr zu seinem Grundstück kam, um den Grünschnitt durchzuführen bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter an seinem Wochenendhaus die Türe mit brachialer Gewalt herausgehebelt hatten. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.