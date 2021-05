Schüsse bei Verfolgungsjagd in Kornwestheim: 20-Jähriger flüchtet vor Kontrolle

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer hat sich am Samstagabend (15.05.) von Kornwestheim über Ludwigsburg bis nach Marbach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt und zwei Einsatzfahrzeuge beschädigt. Zuvor ignorierte der 20-Jährige eine Kontrollstelle, die die Polizei auf der Aldinger Straße im Bereich des Freizeitparks eingerichtet hatte.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 20-Jährige gegen 19.35 Uhr mit einem weißen 1-er BMW an die Kontrollstelle. Im Auto befanden sich insgesamt drei Personen. Der 20-jährige Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete in Richtung Pattonville. Er setzte seine Fahrt über Ludwigsburg-Grünbühl, über die Schorndorfer- und die Harteneckstraße und schließlich über die Neckar- und die Gemsenbergstraße in Richtung Neckarweihingen fort.

Auf seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln und gefährdete Fußgänger und entgegenkommende Autofahrer. Mehrere Streifenwagen wurden in die Verfolgung eingebunden. In Neckarweihingen fuhr der 20-Jährige auf einen Feldweg in Richtung Marbach-Hörnle. Dort gab ein Polizeibeamter mehrere Schüsse auf das Fluchtfahrzeug ab, die ihr Ziel jedoch verfehlten. Kurz darauf fuhr der 20-Jährige auf dem Feldweg in die Fahrerseite eines quer stehenden Streifenwagens und konnte gestoppt werden.

Ein Polizeibeamter zog sich bei dem Aufprall Verletzungen zu und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Bei der Festnahme des 20-jährigen Fahrers und der 17- und 20-jährigen Mitfahrern wurde ein weiterer Polizist leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Ein zweites Einsatzfahrzeug war bereits während der Verfolgung auf dem Feldweg leicht beschädigt worden.

Wie sich herausstellte, war der BMW in der Nacht zum Freitag (14.05.) in Schwieberdingen entwendet worden. Die Kennzeichen wurden im Bereich Offenburg als gestohlen gemeldet. Der 20-Jährige, der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, hat außerdem keinen Führerschein. Die drei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte, sich bei der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 zu melden.