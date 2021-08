Schaufensterscheibe geht zu Bruch: Ein Verletzter bei Auseinandersetzung auf der Winnender Marktstraße

Polizeieinsatz auf der unteren Marktstraße in Winnenden am Montag (2. August) gegen 17.30 Uhr. © Benjamin Beytekin

Wie ein Polizeisprecher (2. August, 19 Uhr) auf Nachfrage mitgeteilt hat, hat sich am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr ein Mann bei einer Auseinandersetzung auf der Winnender Marktstraße verletzt. "Er hat sich mit einem anderen Mann gestritten. Dabei ist auch eine Schaufensterscheibe zu Bruch gegangen. Einer der Männer hat sich dabei verletzt. Er hat ziemlich stark geblutet", schildert der Polizeisprecher den Vorfall. Da die Lage zunächst unübersichtlich gewesen sei, seien fünf Streifen ausgerückt. "Auch die Feuerwehr war im Einsatz und hat das Blut von der Straße entfernt", so der Polizeimann. Weshalb es zum Streit gekommen ist, war am Abend noch nicht bekannt. Ebenso weitere Informationen zu den Kontrahenten, wie etwa deren Alter.