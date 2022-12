Schießerei in Schorndorf? Polizei-Einsatz rund um die Stuttgarter Straße

Großer Polizeieinsatz in Schorndorf. Es heißt, es gab eine Schießerei. Das Foto des Fotografen vor Ort zeigt die Araltankstelle in der Stuttgarter Straße. Die Stuttgarter Straße führt zur Stadtmitte beziehungsweise aus der Stadt heraus in Richtung der Bundesstraße B 29.

Die Pressestelle der Polizeidirektion in Aalen teilt mit, man habe einen Einsatz in der Lederstraße. Diese liegt direkt bei der Stuttgarter Straße. Mehr Informationen könnten leider noch nicht gegeben werden. Neues zum Vorfall, sobald Weiteres gesichert von der Polizei mitgeteilt wird.

Wie einer unserer Redakteure vor Ort berichtet, sind mindestens Zehn Polizeiautos sowie zwei Rettungswägen vor Ort. Es sollen zudem auch Beamte des SEK anwesend sein. Die Straße wurde weiträumig um den Bereich der Tankstelle gesperrt. Viele Passanten stehen an den Absperrungen vor Ort und fragen sich was dort passiert ist.