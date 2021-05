Schlägerei am Bahnhof in Backnang-Maubach

Am Bahnhof in Backnang-Maubach ist es am Samstagabend (15.05.) gegen 17.45 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 32-Jähriger zunächst verbal mit einem weiteren Mann in Streit geraten.

"Als ihm dann wohl die Argumente ausgingen begann er, seinen Kontrahenten zu Boden zu drücken und ihn mit seinen Fäusten zu traktieren", heißt es im Polizeibericht. Ein Passant griff daraufhin ein und schlichtete zwischen den beiden Männern.

Polizeibeamte konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.