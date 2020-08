Schlägerei am Waiblinger Bahnhof: 18-Jähriger wird am Boden liegend von einer Gruppe verprügelt

Am Montagabend (17.08.) hat es am Bahnhof Waiblingen gegen 20 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gegeben. Laut Polizeibericht soll eine Gruppe junger Männer einen 18-Jährigen nach einem vorangegangenen Streit angegriffen haben. Als der junge Mann zu Boden fiel, sollen die Täter den 18-Jährigen weiter gegen Kopf und Gesicht geschlagen haben.

Als die Gruppe den jungen Mann am Boden liegen ließ und in Richtung Devizesstraße davonlief, soll er einem der flüchtenden Täter einen Faustschlag verpasst haben. Der 18-Jährige erlitt durch die Schläge Rötungen im Gesicht und eine Schürfwunde am Knie. Zudem wurden die Kleidung und Wertgegenstände des jungen Mannes beschädigt. Die durch Zeugen alarmierten Polizeistreifen konnten die Täter nicht fassen.

Laut Polizeibericht soll es sich bei der angreifenden Gruppe allesamt um junge, heranwachsende Männer gehandelt haben. Zwei der Täter werden mit korpulenter Statur beschrieben. Einer der beiden trug offenbar ein weißes T-Shirt und eine Mütze, der andere einen dunklen Kapuzenpullover und eine Brille. Die anderen beiden Männer werden mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Einer der beiden soll blond und etwa 190 cm groß gewesen sein, der andere schlank und mit dunklen Haaren.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/870350 an die Polizei wenden.