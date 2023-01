Schlägerei an Realschule in Winnenden: 14-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert

Wie die Polizei erst jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind bereits am Freitag, 20. Januar, Beamte zu einer Schlägerei an die Albertville Realschule in Winnenden ausgerückt.

In einer Pause gegen 9.30 Uhr sollen im Schulgebäude Schüler aneinandergeraten sein. „Es gab einen Streit, der in Handgreiflichkeiten ausgeartet ist“, erklärt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier am Telefon. Zunächst sei eine Polizeistreife ausgerückt, später wurde eine zweite hinzugezogen. „Es war nicht so, dass es dort drunter und drüber ging. Zum Personentransport haben wir jedoch die zweite Streife benötigt“, so der Beamte.

Polizei ermittelt zum Vorfall

Ein 14-Jähriger wurde bei der Schlägerei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.