Schlägerei in Fellbach-Oeffingen, Zeugin geht dazwischen

Am Montagabend (26.08.) kam es in der Hauptstraße in Fellbach-Oeffingen auf Höhe der Alemannenstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Laut Polizeibericht sah eine Zeugin gegen 18 Uhr, wie einer der beiden Männer seinen Kontrahenten auf den Boden drückte und dort weiter auf ihn eintrat. Die Frau stieg deshalb aus ihrem Auto aus und kam dem Opfer zu Hilfe.

Der Täter ließ daraufhin vom Opfer ab und ging mit ein paar anderen Männern davon. Das unbekannte Opfer erstattete bislang keine Anzeige bei der Polizei. Zeugen des Vorfalls sowie das Opfer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9593130 zu melden.