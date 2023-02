Schlagloch: Polizei sperrt Spur im Kappelbergtunnel

Die Polizei hat am Sonntagabend (05.02.) den linken Fahrstreifen im Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart wegen eines Schlaglochs gesperrt. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte laut Polizei das Schlagloch gemeldet. Noch am Abend schickte die Polizei die Straßenmeisterei vor Ort um zu prüfen, ob eine Sofort-Reparatur möglich sein werde.

Falls nicht, müsse die Spur gesperrt bleiben, bis die schadhafte Stelle repariert sei, sagte der Polizeiführer vom Dienst am Abend auf Nachfrage. Es handele sich um ein etwa zehn Zentimeter tiefes Loch. Wodurch es entstanden ist, sei nicht bekannt. Es bildete sich nach der Sperrung schnell ein Rückstau.