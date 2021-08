Schmuck bei Einbruch in Weinstadt-Endersbach gestohlen

Diebe haben bei einem Einbruch in Weinstadt-Endersbach Schmuck aus einem Wohnhaus gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter am Dienstagvormittag (31.08.) über die Terrasse in das Gebäude im Dahlienweg eingestiegen. Anschließend hatten sie das Gebäude durchsucht und den Schmuck gestohlen.

Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizei in Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061.