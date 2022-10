Schockanrufe häufen sich: Frau aus Backnang erkennt Betrugsversuch rechtzeitig

Aktuell werden bei der Polizei wieder vermehrt sogenannte Schockanrufe angezeigt. Das berichtet das für den Rems-Murr-Kreis zuständige Polizeipräsidium Aalen am Freitagmorgen (28.10.). Mit solchen Anrufen versuchen die Täter, an Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. In Backnang konnte eine 70-Jährige nur knapp einen Betrug verhindern.

Was war vorgefallen?

Der aktuellen Mitteilung zufolge erhielt die Frau aus Backnang-Strümpfelbach am Dienstag (25.10.) gegen 11.15 Uhr einen Anruf. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass die Tochter der 70-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse die Frau für die Kaution in Höhe von 60.000 Euro aufkommen.

Die Betrüger bestellten laut Polizei ein Taxi zur Wohnanschrift der 70-Jährigen. Die fuhr damit zur Bank und hob den geforderten Betrag ab. Anschließend wurde sie angewiesen, zu einem nahegelegenen Supermarkt zu gehen. Dort sollte die Übergabe stattfinden. Die Frau ging hin.

Frau bricht Gespräch ab

Am Supermarkt angekommen, forderten die Täter die Frau auf, sich nach Ludwigsburg zu begeben. Die Geld-Übergabe solle nun dort stattfinden. Laut Polizei zweifelte die 70-Jährige mittlerweile daran, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um einen echten Polizisten handelte. Sie brach das Gespräch schließlich ab.

Fälle wie dieser häufen sich im Zuständigkeitsbereich des Aalener Polizeipräsidiums derzeit wieder. Es sei jedoch aktuell kein Fall bekannt, bei dem die Täter erfolgreich waren.

Polizei gibt Tipps

Üblicherweise setzen Betrüger ihre Opfer mit einem Schockanruf unter Zeitdruck, um sie so zu einer schnellen Entscheidung zu drängen, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

Lassen Sie sich am Telefon auf gar keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten - egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird.

Beenden Sie das Telefongespräch und rufen Sie unter der Ihnen bekannten Telefonnummer bei Ihren Verwandten an.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein, erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei.

Weitere Verhaltens- und Prävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de