Schorndorf: 150 Liter Diesel aus Lastwagen gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (10.-11.11.) aus einem Lastwagen in Schorndorf rund 150 Liter Diesel gestohlen. Der Lastwagen befand sich zum Tatzeitpunkt in der Schmiedgasse.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Diebe den Tank des Lastwagens auf. Bei der Tat lief teilweise Sprit aus. Deswegen musste am Freitagmorgen die Straße mit Bindemitteln gereinigt werden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.