Schorndorf: 20-jähriger Autofahrer durchbricht Zaun der Kläranlage und flüchtet

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Dienstagabend (15.11.) den Zaun der Kläranlage in der Straße Remswasen in Schorndorf durchbrochen.

20-jähriger gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 20-Jährige um kurz nach 19 Uhr auf der Straße Remswasen auf Höhe der Kläranlage zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und lenkte anschließend stark nach links. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Mercedes daraufhin ins Schlingern und letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er den Zaun der Kläranlage durchbrach und beschädigte.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte er aber wenig später von den hinzugerufenen Beamten ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige.