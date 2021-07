Schorndorf: 21-Jähriger bei Streit in Wohnheim verletzt

In einem Wohnheim in der Dorfwiesenstraße in Schorndorf ist am Mittwochabend (28.07.) ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert. Das berichtet die Polizei am Donnerstagnachmittag (30.07.).

Den Angaben zufolge rückte eine Polizeistreife gegen 22.30 Uhr aus, nachdem ein 24-Jähriger seinen 21-jährigen Kontrahenten mit Faustschlägen und einer Stange verletzt hatte. "Es wurde ein Strafverfahren gegen den 24-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet", heißt es weiter. Die Hintergründe des Streits seien noch unklar. Es werde ermittelt.