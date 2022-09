Schorndorf: 29-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto und wird schwer verletzt

In Schorndorf ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (24.09.) ein 29-Jähriger schwer verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei war der Mann auf der Kreisstraße 1181 von Schorndorf in Richtung Urbach unterwegs. Er kam mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts in die Schutzplanken und wurde dann nach links abgewiesen. Der Skoda Oktavia überschlug sich bis es auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Dem 29-Jährigen gelang es sich ohne fremde Hilfe aus dem Auto zu befreien. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.