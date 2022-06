Schorndorf: 31-Jährige mit zwei Promille am Steuer

Eine 31-jährige Frau ist am Pfingstmontag (06.06.) gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW in der Winnender Straße mit Alkohol am Steuer unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie aufgrund ihres auffälligen Fahrverhaltens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Sie muss mit einer Anzeige rechnen.