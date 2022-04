In Schorndorf ist am Samstagabend (09.04.) gegen 19.30 Uhr ein 61-Jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Verkehrsteilnehmerin, welche auf der B9 vom Sünchentunnel in Richtung Aalen unterwegs war, dass das vor ihr fahrende Auto Dacia in Schlangenlinien unterwegs sei. An der Ausfahrt Schorndorf-Haubersbronn setzte er seine Fahrt in Richtung Miedelsbach fort. Im Lausenwiesenweg konnte der 61-jährige Fahrer