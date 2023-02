Schorndorf: 62-Jährige wird Opfer von WhatsApp-Betrug - Polizei gibt Tipps

Eine 62-Jährige aus Schorndorf ist am Dienstagmorgen (21.02.) von unbekannten Betrügern per WhatsApp kontaktiert worden. Die Täter gaben vor, die Tochter der 62-Jährigen zu sein und dringend Geld für Rechnungen zu benötigen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Letztlich gelang es den Betrügern, dass die Frau insgesamt drei Überweisungen in Höhe von über 2500 Euro tätigte. Erst später bemerkte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige.

Die Polizei gibt Tipps

Da es derzeit wieder vermehrt zu solchen Taten kommt, rät die Polizei: „Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich. Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat."

So schützen Sie sich konkret:

Wenn Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie