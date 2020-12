Schorndorf: Aggressiver Ladendieb bedroht Angestellten mit zerbrochener Flasche

Ein 22-Jähriger wurde am Dienstag (29.12.) gegen 15 Uhr in einem Discounter in der Heinkelstraße bei einem Ladendiebstahl ertappt. Der Mann hatte Zigaretten in eine mitgeführte Tasche gelegt und an der Kasse nicht bezahlt. Als er von der Kassiererin gebeten wurde, sie ins Büro zu begleiten, wurde der Mann aggressiv und wollte flüchten. Er holte eine leere Flasche aus seiner Tasche, zertrümmerte sie und bedrohte mit dem scharfkantigen Flaschenhals einen Angestellten.

Erst als die alarmierte Polizei hinzukam, legte der Mann die Flasche zur Seite.

Da sich der 22-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er von der Polizei in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.