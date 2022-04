Zu einem Unfall mit einer verletzten Person ist es am Freitag (08.04.) an einem Zebrastreifen in Schorndorf gekommen.

{element}

Laut Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Audi-Fahrer um kurz vor 11 Uhr auf der Künkelinstraße unterwegs und bog nach links in die Rosenstraße ein. Hier übersah er einen 85-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Mann zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von rund 2.500