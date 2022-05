Am Dienstag (24.05.) in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr wurden durch eine bisher unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand die Worte "I Love MIA" auf die Motorhaube eines in der Urbanstraße geparkten Pkw eingeritzt.

"Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen.