Schorndorf: Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und flüchtet

In Schorndorf ist es am Montagabend (12.12.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in der Weilerstraße.

Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen

Eine 23-Jährige war dort mit ihrem Ford Transit in Richtung Tuscaloosaplatz unterwegs. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr geriet die Frau mit ihrem Auto auf die Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Schild. Nach dem Zusammenstoß flüchtete die Fahrerin von der Unfallstelle.

Die Polizei konnte den Ford anschließend im Bereich der B29-Ausfahrt Winterbach in Richtung Stuttgart auffinden. Die 23-Jährige saß noch in ihrem Auto.

Bei einem Alkoholtest konnten die Beamten einen Wert von über 1,2 Promille bei der Frau feststellen. Die junge Autofahrerin musste sich daher einer Blutprobe unterziehen und ihr Führerschein wurde eingezogen. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.