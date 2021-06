Schorndorf: Betrunkene Frau beleidigt Polizisten und wehrt sich gegen Gewahrsam

In Schorndorf ist es am Montagabend (21.06.) zu einem Polizeieinsatz wegen einer betrunkenen Frau gekommen. Wegen des Verdachts auf einen psychischen Ausnahmezustand sollte die 22-Jährige gegen 23.30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gewahrsam genommen werden.

Laut Polizeibericht wehrte sich die stark betrunkene Frau dagegen und trat in Richtung der Polizisten. Zudem beleidigte sie die Beamten mehrfach. Nur unter heftiger Gegenwehr konnten die Ordnungshüter die 22-Jährige in die Gewahrsamzelle einliefern. Die Frau muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.