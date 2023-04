Schorndorf: Betrunkener 50-Jähriger bespuckt Polizist und wird festgenommen

Am Dienstagmorgen (04.04.) gegen 5.45 Uhr ist die Polizei zu einer Bankfiliale in der Schulstraße in Schorndorf gerufen worden, weil sich ein betrunkener Mann zum wiederholten Male im Vorraum der Bank aufhielt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mann muss mit Anzeige rechnen

Da der 50-Jährige betrunken war, sollte er von den Beamten festgenommen werden. Der Mann wehrte sich, bespuckte einen der Polizisten und beleidigte die Beamten. Er wurde letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss mit einer Anzeige rechnen.