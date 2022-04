In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (04.-05.04.) hat ein bisher unbekannter Täter den Frontscheibenwischer eines BMW in Schorndorf beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen in der Uhlandstraße abgestellt.

Der Täter beschädigte zudem den Lack der Motorhaube. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 - 2040 entgegen.