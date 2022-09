Schorndorf: Briefkasten beschädigt - Polizei vermutet politisch motivierte Tat

Am frühen Mittwochmorgen (28.09.) haben unbekannter Täter zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr Bauschaum in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Olgastraße gesprüht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden im Stadtgebiet in derselben Nacht mehrere Plakate aufgehängt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hängen die beiden Taten zusammen. Die Polizei geht davon aus, dass die Vorfälle politisch linksmotiviert sein dürften. Die Inspektion Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.