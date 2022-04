Schorndorf: Briefkasten von Lars Haise (AfD) beschädigt

In Schorndorf ist in der Nacht zum Donnerstag (28.04.) der Briefkasten von Stadtrat Lars Haise beschädigt worden. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatten Unbekannten in der Olgastraße den Briefkasten am Wohngebäude des AfD-Stadtrats ausgeschäumt.

„Zudem wurden Flugblätter verteilt, deren Inhalt gegen die Partei AfD gerichtet war und zur Demonstration am 1. Mai aufrief“, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07361/5800 um Zeugenhinweise.

OB Hornikel verurteilt die Tat

Oberbürgermeister Bernd Hornikel hat den Angriff „auf das Schärfste“ verurteilt. Der Angriff auf das Gemeinderatsmitglied und das Eindringen in seine Privatsphäre sei nicht tolerierbar, schreibt er in einer Stellungnahme. Hornikel bekräftigte die am 28. Mai 2020 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Resolution mit dem Titel: „Der Schorndorfer Gemeinderat steht für Menschlichkeit, Toleranz und Gewaltfreiheit“. Darin steht: „Wir verurteilen Hass, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, religiösen Fanatismus und das Verächtlichmachen Andersdenkender in jeder Form, vor allem auch in der Öffentlichkeit, in der politischen Diskussion in unseren Gremien und auch in den sozialen Netzwerken.“ Der Gemeinderat wende sich gegen jegliche Ausübung psychischer und physischer Gewalt, unabhängig davon, ob sie von rechten oder linken, politischen oder religiösen Gruppierungen ausgeübt wird, heißt es in der Resolution weiter. Jede Art von Drohung, Einschüchterung, Verunglimpfung, Verächtlichmachung und Gewaltausübung, ob gegen Personen oder Sachen, werde verurteilt und nicht als Mittel der politischen Auseinandersetzung oder religiösen Betätigung toleriert.