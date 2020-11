Schorndorf: Die Polizei ist noch immer im Rehhaldenweg vor Ort, um einen Suizid zu verhindern

Symbolbild. © Benjamin Büttner

Der Bewohner eines Hochhauses im Rehhaldenweg in Schorndorf drohte, sich am Freitag aus dem achten Stock vom Dach zu stürzen. Die Polizei sperrte von 14.30 Uhr an das Wohngebiet weiträumig ab; Feuerwehr und Rettungsdienst waren in Bereitschaft. Kurz nach 17 Uhr hob die Polizei die Absperrungen auf. Zunächst hatten Streifenpolizisten versucht, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Ohne Erfolg. Sie wurden von einem Verhandlungsteam der Kriminalpolizei abgelöst. Stand 20.15 Uhr ist immer noch kein Ende in Sicht. Laut der Polizei sei die Situation unverändert und angespannt.