Schorndorf: Diebe stehlen Sprinter von Gelände eines Autohauses

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Donnerstag (24.09.) kurz nach 2 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter vom eingezäunten Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Den Angaben zufolge waren an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kastenwagens geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf melden.